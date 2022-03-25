У Путина, кроме Пескова, никого не осталось, — военный эксперт

У Путина, кроме Пескова, никого не осталось, — военный эксперт

По словам Жданова, Лавров не виделся с главой Кремля более 2 недель.

В близком окружении российского президента Владимира Путина, кроме пресс-секретаря Дмитрия Пескова, никого не осталось.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, даже министр иностранных дел России Сергей Лавров не виделся с главой Кремля более 2 недель.

"Лавров пытается как-то поддерживать связи на внешнем дипломатическом уровне, но я его не вижу в списке совещаний. Он пытается дистанцироваться от Путина, у которого кроме Дмитрия Пескова никого не осталось", – сказал Жданов.

Военный эксперт считает, что инициатива дистанцироваться принадлежит самому Лаврову и началась еще в конце 2021 года, когда 17 декабря Лавров отказался объявлять ультиматум Западу и поручил это своему заместителю.

О дистанцировании от Путина господствующей элиты РФ говорил и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя интервью бывшего премьера России, а ныне заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, заявившего, что решение о широкомасштабном вторжении в Украину глава Кремля принял единолично.

Ранее также сообщалось, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу не появлялся на публике уже 12 дней. Также ТСН.ua рассказывает о исчезнувших из публичного пространства людях, приближенных к Путину.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

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