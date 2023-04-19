У Путина на шее заметили загадочный шрам в виде русской свастики

У фюрера Путина на шее заметили шрам в форме буквы "Z".

У главы Кремля на шее заметили шрам в форме буквы "Z". Произошло это во время его посещения церкви на Пасху.

Соответствующие фотографии появились в средствах массовой пропаганды РФ.

Как отмечается, на Пасху Путин якобы вышел из бункера и посетил церковь. Российские фотографы, снимавшие визит фюрера, запечатлели и его шрам — на шее у него видна полоска, похожая на букву "Z".

Впоследствии в материале New York Post заметили, что шрам на шее Путина вызвал новую волну слухов о его болезни.

"Шрам на шее Владимира Путина вызвал новые слухи о том, что здоровье российского президента может быть серьезно подорвано на фоне войны против Украины", — говорится в материале New York Post.

Нардеп Украины Алексей Гончаренко тоже подчеркнул, что Путин в храме выглядел нездоровым: передвигался с полкой и привлекал к себе внимание как раз шрамом на шее.

Напомним, что Путин заявил, что лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР".

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