Министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров заявил, что Россия хочет оккупировать четыре украинских области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Российский министр Сергей Лавров цинично заявил, что Россия хочет полностью оккупировать четыре области Украины – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Напомним, 28 декабря пресс-секретарь президента государства-аргесорки Дмитрий Песков заявил, что ни одного "мирного плана" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Захватчики планировали "взять Киев за три дня" и установить здесь свою марионеточную власть. Однако ВСУ выбили россиян из северных областей и провели контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях.

Впоследствии Кремль заявил о попытке аннексии четырех украинских областей, проведя там фейковые "референдумы". Действие агрессора осудила Генассамблея ООН.

Читайте также: