"У Путина не осталось выбора": почему россияне оставили Калининград без защиты ПВО

Враг стремится компенсировать свои потери в результате украинских ударов.

Россия переместила стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину из-за значительных потерь. Похоже, президенту РФ Владимиру Путину не осталось другого выбора, как ослабить Калининградскую оборону, форпоста, который с трех сторон граничит с членами НАТО и считается одним из наиболее стратегически чувствительных регионов Москвы.

Об этом пишет издание Independent.

"Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной для некоторых ключевых современных возможностей России", — отмечали накануне британские разведчики.

Силы Путина понесли особо большие потери своих систем ПВО SA-21 во временно оккупированных регионах Украины в конце октября 2023 года.

"Украинские атаки, скорее всего, уничтожили, по меньшей мере, четыре российских зенитно-ракетных комплекса, расположенных на оккупированных территориях, в течение одной недели", — пишут журналисты.

Зажатый между Польшей и Литвой на восточном фланге НАТО Калининград географически полностью отделен от основной территории страны.

Москва придает Калининграду важное стратегическое значение, поскольку в Балтийском порту размещается российский Балтийский флот и является одним из немногих незамерзающих европейских портов России.

Напомним, Россия в первую неделю ноября потеряла, по меньшей мере, четыре пусковые установки зенитных ракет большой дальности – это С-300 или С-400.

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