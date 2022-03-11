У Путина нет конечной цели войны и он может применить химическое оружие - директор ЦРУ

У Путина нет конечной цели войны и он может применить химическое оружие - директор ЦРУ

Бернс считает, что именно по этой причине Путин продолжает соглашаться на переговоры.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предположил, что у президента России Владимира Путина нет устойчивой конечной цели своего вторжения в Украину.

Об этом Бернс сказал на заседании Комитета Сената США по разведке, пишет ABC News.

Он считает, что именно по этой причине Путин продолжает соглашаться на переговоры с Украиной по урегулированию по тактическим причинам.

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"Учитывая репутацию Путина, учитывая, что он ненавидит действовать, как он считает, с позиции слабости, что он должен признавать или воспринимать ошибки, – это наверняка рискованное дело для него (продолжать войну – ред.)", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ сказал, что Путин превращает Россию в "пропагандистский пузырь".

"Я не верю, что он может оградить на неопределенный срок от правды, особенно, когда реальность начинает "прокалывать этот пузырь". Растут реальные данные об убитых и раненых, поступающих в дома. Реальность экономических последствий для обычных россиян... кадров больниц и школ, которые подвергаются бомбардировкам в Украине, а также большое количество жертв среди гражданского населения. Я не думаю, что он может скрыть правду на неопределенный срок", — сказал Бернс.

Он считает, что необходимо сосредоточить внимание на потенциальном применении Россией химического оружия, как под видом "сделки под чужим флагом", так и напрямую.

"Это то, что, как все вы очень хорошо знаете, является частью российской "методички". Они применяли это вооружение против собственных граждан. Они по меньшей мере побуждали к применению в Сирии и других местах. Поэтому это то, что мы серьезно воспринимаем ", — подчеркнул он.

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