"У Путина нет времени ждать": военный эксперт спрогнозировал, будет ли новое большое наступление 24 февраля

Россия не сможет повторить такое же масштабное наступление на территорию Украины, как это было 24 февраля 2022 года, однако Путин, вероятно, требует от оккупантов захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом в комментарии "24 канала" сказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Военный эксперт считает, что такого масштабного наступления, как это было 24 февраля, больше не будет. Однако Россия может попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также, по мнению Самуся, еще 2-3 недели угрозы наступления из Беларуси не будет.

"Чего хочет Россия на самом деле – это действительно захватить Донбасс в кратчайшие сроки, потому что у Путина дальше нет времени, он не может ждать. В том числе он не может ждать до 24 февраля, потому что ему нужно выступать перед федеральным собранием", – сказал Самусь.

Эксперт пояснил, что Россия концентрирует большие силы в районе Бахмута, на Угледарском и Лиманском направлениях.

"У них постоянно идут повторы одних и тех же подходов. То "скачок мангуста", то захватить Донбасс, потом у них вообще идиотские идеи, как, например, уничтожить энергетическую инфраструктуру и переломить таким образом Украину и Запад и затем снова попытаться захватить инициативу" – сказал Самусь.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. В тот же день российский диктатор Путин объявил о "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Тиран также обратился в ВСУ с требованием "сложить оружие и уходить домой".

Оккупанты планировали захватить Киев и установить в столице свои марионеточные власти, однако ВСУ поломали планы диктатора Путина.

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