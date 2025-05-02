У Путина новый замысел на фронте: эксперт сообщил, на что нацелился диктатор

Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Диктатор РФ Владимир Путин может выбрать другую цель на фронте. Ресурсы страны-агрессорки уже на грани, а потому план по захвату большей части Украины реализовать оккупанты не смогут.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 канала.

У россиян почти закончилось артиллерийское вооружение и танки. Кроме того, говорит эксперт, в России снижается промышленное производство. Хотя Россия до сих пор получает доходы от нефти и газа, она уже не способна производить оружие в тех объемах, как, например, полгода назад.

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Вместе с тем, Кремль продолжает подготовку к летней кампании. По словам Нарожного, это подтверждает, что количество боевых столкновений на фронте растет ежедневно. Что больше – на Донецком направлении происходит накопление сил со стороны РФ. Заметим, что сейчас контролем ВСУ находится около 22 – 25% Донетчины, включая Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Вероятно, Россия попытается через Торецк дойти до Константиновки и захватить Покровск, а дальше - до Славянска и Краматорска", - высказался военный эксперт.

Основная цель этой операции – не столько военная, сколько пропагандистская. Москва стремится показать, что Россия "уволила" всю Донецкую область, говорит Нарожный.

Впрочем, убежден он, российским оккупантам это не удастся. В частности, россияне уже год не могут взять Часов Яр. Это гораздо меньше город, чем Константиновка, где до широкомасштабного вторжения проживало только 10-15 тыс. лиц.

По словам эксперта, именно поэтому речь не идет о "легкой прогулке" до предела Днепропетровской области. Даже если им удастся продвинуться, это продлится очень много времени.

Отмечается, что враг находится на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Россияне пытаются пробиться на территорию Днепропетровщины – осталось 5-6 км. То есть этот предел не является для них конечным – они будут стремиться идти дальше.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявлял, что армия РФ готовит "подарок" Путину на 9 мая. По его словам, россияне стремятся дойти до админграниц с Днепропетровской областью и желательно зайти на территорию Днепропетровщины.

Эксперт Игорь Романенко также считает, что РФ намерена до 9 мая зайти в новый регион Украины. Ведь во время парада в Москве диктатор Владимир Путин хочет показать, что его войска продвигаются на войне.

Дата публикации 23:09, 01.05.25 Количество просмотров 25 Российский обстрел Запорожья: есть раненые и люди под завалами