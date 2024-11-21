У Путина отреагировали на информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине

Утром 21 ноября украинские Воздушные силы сообщили об атаке РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. В Кремле не удержались от комментариев.

Информацию прокомментировал представитель кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков.

Песков в своей традиционной манере уклонился от ответа на вопрос о возможном запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты 21 ноября и порекомендовал обратиться в Министерство обороны.

"Я рекомендую с этим обращаться к военным. Сейчас мне по этой теме нечего сказать", — заявил представитель Кремля.

Как сообщалось, 21 ноября утром РФ атаковала Днепр баллистикой, "Кинжалом" и крылатыми ракетами. Оккупанты, в частности, применили межконтинентальную баллистическую ракету. Вероятно, речь идет о РС-26 "Рубеж".

Читайте также: