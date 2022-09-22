У Путина ответили, можно ли уже россиянам говорить "война", а не "специальная военная операция"

Диктатор РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию, но называть войну в Украине "войной" в Кремле не спешат.

Спикер Путина Дмитрий Песков ответил, избавятся ли в России от выражения "специальная военная операция" даже после объявления мобилизации.

Об этом пишут росСМИ.

Песков утверждает, что войну нельзя будет называть войной даже после объявления мобилизации.

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"Нет, это специальная военная операция", – ответил Песков.

Кроме того, он убеждает, что информация о мобилизации миллиона россиян якобы ложная.

В то же время, ранее российская "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник сообщила, что в 7 пункте указа Путина о мобилизации говорится, что в армию могут быть призваны к миллиону человек.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Путин не насобирает даже 300 тысяч военных для войны в Украине.

Напомним, эксперт рассказал, на какие направления Путин может бросить 300 тысяч мобилизованных.

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