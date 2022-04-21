У Путина ответили на заявление об ударе по Керченскому мосту: "Это анонс теракта"

У Путина ответили на заявление об ударе по Керченскому мосту: "Это анонс теракта"

В Кремле отреагировали на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об ударе по Керченскому мосту.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "анонсом террористического акта". В то же время спикер Путина не упомянул о зверствах российских захватчиков в Украине.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Вокруг моста, вокруг всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и осторожности по линии соответствующих служб. Подобные заявления не что иное, как анонсирование террористического акта. Это неприемлемо. Здесь много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию", – заявил Песков.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Вооруженные Силы Украины готовы нанести удар по Крымскому (Керченскому) мосту по первому случаю.

Крымский мост Россия использует для подвоза подкрепления своей армии, которая, в частности, базируется на южном направлении.