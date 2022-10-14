У Путина "поехала крыша" из-за Украины — российский оппозиционер об имперских амбициях диктатора

Оппозиционер подчеркнул, что Путин был одержим идеей отомстить Украине за 2014 год.

У Путина – "пунктик" в отношении Украины, диктатор сошел с ума из-за своих планов восстановить Российскую империю.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, передает "УНИАН".

"У Путина явно крыша поехала полностью на Украине. На этом он "чокнулся"... Это произошло в 2014 году. К 2014-му году он пылал идеей создания новой Российской империи, включая Украину, Беларусь, Казахстан, а там, возможно, присоединились бы к ним Грузия и Армения от безисходности, как он считал", – говорит Гудков.

По словам оппозиционера, у Путина была договоренность с Януковичем о сдаче Украины, на что диктатор выделял своей марионетке сумасшедшие деньги.

"У него была договоренность с Януковичем только одна, главная: "Витя, мы тебе даем все, а ты нам приводишь Украину в состав новой империи". Это была единственная договоренность, там сумасшедшие деньги вкладывались", – сказал он.

По информации Гудкова, Путин постоянно утверждала, что Янукович его подвел и "кинул". Тогда диктатор решил проучить Украину: "И вот этот пункт он пронес через восемь лет".

Оппозиционер вспомнил, как в 2015 году человек, входивший в круг "приближенных" к Путину, рассказывал, что Путин не решал внутренние проблемы страны, а исключительно интересовался оборонным комплексом.

"Володя "забил на страну" и сидел на днях и часами со всякими учеными, конструкторами, генеральными директорами оборонного комплекса, которые ему рассказывали об оружии, а он балдел от этого. Я тогда еще и не думал, что он готовится к большой войне, а он готовился", – говорит Гудков.

Оппозиционер заявил, что предполагал вероятность нападения задолго до 24 февраля, но не предполагал, что Путин решится на абсолютно идиотское действие – широкомасштабное вторжение.

"Я предполагал, что будет удар по югу, в первую очередь по Мариуполю, Мелитополю и дальше там с Крыма, с моря и с суши. Вот я так предполагал и говорил об этом, что Путин просто так не пойдет, а что-то сделает, какую-то пакость. Но он сделал гораздо хуже. Сделал такую бессмысленную и провальную авантюру. Это идиотизм и говорит о его выпадении из реальности, его непонимании, что вообще происходит, и его одержимости", – заявил Гудков.

Оппозиционер подчеркнул, что Путин был одержим идеей отомстить Украине.

Путин теряет власть?

Ситуация могла выйти из-под контроля диктатора. Предвестником этого мог быть публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

Российский политолог и публицист, живущий в США, Андрей Пионтковский заявил, что Путину начинают противоречить его ближайшие соратники.

Издание Washington Post со ссылкой на разведку США подтверждает, что среди ближайшего окружения Путина нашлось лицо, которое в последние недели выразило несогласие по поводу его ведения войны в Украине.