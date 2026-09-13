У Путина признали, что Россия бьет «по всему подряд»

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле фактически признали, что Россия перешла к тактике террора гражданского населения Украины. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы «не била по всему подряд» до того, как Киев, по его словам, «открыл ящик Пандоры».

Об этом Песков сказал в комментарии российскому журналисту Павлу Зарубину.

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Он также заявил, что украинским властям «становится труднее с каждым днем».

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Россия терроризирует гражданское население Украины

Последние атаки РФ свидетельствуют о переходе к тактике системного террора гражданского населения и ударам по объектам повседневной инфраструктуры.

В частности, в Киеве российские дроны начали атаковать автозаправочные станции. Через два дня удары зафиксировали в Голосеевском, Деснянском и Оболонском районах, а по АЗС возле метро «Почайна» враг ударил дважды. Еще один удар произошел вблизи ТРЦ «Республика Парк»: была повреждена остановка общественного транспорта, возник пожар в восьмиэтажном нежилом здании, по меньшей мере четыре человека пострадали.

РФ также продолжает терроризировать Киевскую область. За последние сутки там один человек погиб, еще трое пострадали, среди них ребенок.

Параллельно российские беспилотники атакуют железнодорожную инфраструктуру. 12 сентября попадание зафиксировали в Луцке и Фастове, в том числе был атакован пассажирский поезд.

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