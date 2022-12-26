У Путина прокомментировали "формулу мира" Зеленского и заявили о "здравом смысле"

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков прокомментировал мирные инициативы президента Зеленского. Он заявил, что Россия будет продолжать геноцидную войну, потому что это свидетельствует о "здравом смысле".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Песков завил, что страна-агрессор не согласится на предложения Киева о "формуле мира". Он добавил, что оккупанты хотят продолжить геноцид украинцев, пока Россия "не достигнет своей цели, потому что это якобы является свидетельством "здравого смысла".

"Мы никогда не соглашались на чужие условия. Мы ориентируемся только на свои цели и на здравый смысл", — заявил спикер диктатора Путина.

"Формула мира" президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 15 ноября назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод русских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны

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