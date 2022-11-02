У Путина прокомментировали информацию издания NYT об обсуждении ядерного удара по Украине

По словам Пескова, Москва "не собирается участвовать в накачивании темы применения Россией ядерного оружия в Украине".

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию издания New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Представитель Кремля заявил, что Москва не будет обсуждать возможность применения тактического ядерного оружия.

"Мы констатируем, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка вот этой темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке. И считаем ее весьма и весьма безответственной", — заявил Песков.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации США написало, что недавно российские высокопоставленные военные обсуждали, когда Москва может применить на войне против Украины ядерное оружие.

В то же время, американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие на место или принимают другие тактические меры для подготовки к удару.

Ядерные угрозы России

1-го ноября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил ему, что это означает для России самоубийство.

Президент Джо Байден подверг сомнению искренность заявлений Путина, что он не намерен применять ядерное или химическое оружие в Украине.

Немецкое издание Spiegel написало, что за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии.

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