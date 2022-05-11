У Путина рассказали, есть ли вероятность объявления в России военного положения

У Путина рассказали, есть ли вероятность объявления в России военного положения

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность введения в России военного положения.

Спикер Владимира Путина утверждает, что у руководства РФ пока нет планов об введении военного положения.

Такое заявление Дмитрий Песков сделал 11 мая пропагандистским росСМИ.

В частности, соответствующие заявления Песков назвал "слухами" и заверил, что ни на всей территории РФ, ни в отдельных регионах не планируют объявлять военное положение.

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"Нет, этого в планах нет", – ответил он.

Говоря о войне в Украине, которую страна-агрессор прозвала так называемой "спецоперацией", Песков сказал, что "все идет по плану".

"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно подтвердил, что "специальная военная операция" развивается по плану", – сказал Песков.

Напомним, глава Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что Путин, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы.

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