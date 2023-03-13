У Путина рассказали, готов ли диктатор к "миру" и устроили истерику через Киево-Печерскую Лавру

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины, поскольку "предпосылок к миру" нет.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Представитель кремлевского режима заявил, что Россия будет продолжать убивать украинцев, потому что "предпосылок к миру нет".

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", — заявил Песков.

Спикер диктатора устроил истерику из-за возможного переименования РФ в Московию и заявил, что это, мол, это курьез, а РФ останется "великим государством". Кремлевскому режиму также не понравилось, что УПЦ МП могут выселить из Киево-Печерской Лавры.

"Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", — заявил представитель государства-агрессорки, чьи военные совершают жуткие преступления против украинцев.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение России начать "мирные переговоры". Он заявил, что РФ должна "оценить новые реалии".

Также Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

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