У Путина рассказали, кто знал о его планах напасть на Украину 24 февраля

У Путина рассказали, кто знал о его планах напасть на Украину 24 февраля

Информация о том, что РФ планирует полномасштабно напасть на Украину, в российских высших кругах распространялась среди очень ограниченного круга лиц.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что в РФ никто не знал о планах начать полномасштабное вторжение, которое они назвали "спецоперацией", поскольку "сама суть "операции" не предполагает широкого распространения информации о ней".

Об этом Дмитрий Песков в комментарии о пропагандистском росСМИ.

"Как вы понимаете, естественно, информация о "специальной военной операции" не может широко распространяться в преддверии начала этой "операции". Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят очень и очень ограниченный круг лиц", — сказал спикер Кремля, комментируя публикации о том, что якобы ближайшее окружение Путина не имело точной информации о начале нового нападения на Украину.

Напомним, ранее был назван вероятный вариант, кто заменит Путина в случае его временной недееспособности.

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