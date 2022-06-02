У Путина рассказали о "референдумах" на оккупированных украинских территориях и назвали условия для их проведения

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "решение о присоединении к России должны принимать жители временно оккупированных территории Украины".
Он добавил, что сейчас речь не идет о псевдореферендумах в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, поскольку для этого якобы "нет безопасности".
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Песков заявил, что мол о присоединении захваченных территорий к РФ будут решать не в Кремле, а это якобы "должны сделать сами украинцы".
Спикер диктатора добавил, что сейчас речь не идет о референдумах, поскольку не созданы условия безопасности.
"Пока безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить", — солгал Песков.
Напомним, оккупационные власти Херсонской области в очередной раз перенесли сроки проведения "рефендума" о присоединении к России.
Читайте также:
- "Добро пожаловать в ад": Братчук рассказал о "Гарпунах" и предупредил экипаж российского "Адмирала Макарова"
- Оккупанты массово вывозят из Мариуполя детей: их содержат в Ростовской области и под Санкт-Петербургом
- Во временно оккупированном Бердянске в порту раздался взрыв