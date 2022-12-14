У Путина размечтались о захватах Одессы и Чернигова: в СНБО отреагировали

Песков заявил, что оккупация Одессы и Чернигова будет "зависеть от мнения людей".

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия может оккупировать Одессу и Чернигов, если этого захотят люди". В СНБО уже высмеяли заявление кремлевского чиновника.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Террорист Денис Пушилин в комментарии российским пропагандистам заявил, что мол "Одесса и Чернигов "должны быть освобожденные", на что его у его хозяина в Кремле заявили, что у оккупантов сложная ситуация в Донецкой области.

"Вопрос о возможности присоединения Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора граждан... Первоочередной задачей является защита людей в "ДНР" и "ЛНР"", — заявил представитель Путина Песков.

В СНБО отметили, что такие заявления свидетельствуют о том, что россияне имели целью оккупировать всю Украину, однако после сопротивления украинцев скорректировали свои планы.

"Но данное высказывание официального рупора кремля свидетельствует о том, что захват Чернигова и Одессы пока не является приоритетом "спецоперации". Из-за неспособности взять под контроль захваченные территории, кремль вынужден изменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы сдержать ситуацию на Донбассе" - сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Также в СНБО пояснили, что россияне не оставляют попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В Кремле планировали захватить Киев за три дня и установить свой марионеточный режим. Однако ВСУ дали достойный отпор оккупантам.

Россияне уже почти 10 месяцев обстреливают Украину всеми видами вооружения и угрожают применить ядерное оружие.

Ранее Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран — участниц G7 призвал Россию к Рождеству закончить войну и вывести оккупационную армию с территории Украины. В Кремле заявили, что они не желают мира.

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