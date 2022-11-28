У Путина решили жен и матерей мобилизованных из России отправить на Донбасс: зачем это оккупантам

В России матерей и жен мобилизованных из Сахалина отправят на оккупированный Донбасс. Так женщины будут "следить за уровнем обеспеченности оккупационной армии".

Об этом пишет "Медуза".

По данным издания, жен и матерей мобилизованных россиян отправят на оккупированную часть Украины за средства путинской "Единой России".

Губернатор Сахалинской области РФ Валерий Лимаренко после встречи с родственниками мобилизованных заявил, что женщин будут по очереди возить на оккупированные территории Украины. Там они якобы должны следить за уровнем обеспечения армии российских оккупантов и "на местах будут устанавливать, что нужно российским захватчикам".

Мобилизация в России

В конце сентября российский диктатор Путин объявил о "долевой" мобилизации в России. Часть мобилизованных захватчиков сразу же бросили на фронт, где они начали погибать уже в октябре.

Мобилизированные в России жалуются на плохое обеспечение и ненадлежащую подготовку. Это также не устраивает и их родственников, которые жалуются, что "мужчин не учат, как убивать украинцев".

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