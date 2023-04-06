У Путина сделали громкое заявление по окончании войны

Песков заявил, что в России пока не видят "перспектив мирного урегулирования".

В Кремле заявили, что не имеют "других путей", чем продолжать войну в Украине.

Об этом сказал спикер российского преступника Дмитрий Песков, передают ОМП.

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Прихвостень Путина заявил, что в России пока не видят "перспектив мирного урегулирования".

"Других путей для РФ, кроме продления спецоперации, пока нет, ситуация не демонстрирует перспектив мирного урегулирования ", — заявил он.

Также он добавил, что Путин сегодня, 6 апреля, проведет встречи с гауляйтерами "четырех новых регионов". Речь идет о главарях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Совбез в Кремле 5 апреля

В среду, 5 апреля, Путин провел в Кремле заседание Совета безопасности РФ, где он в очередной раз цинично обвинил ВСУ в обстрелах временно оккупированных Россией украинских территорий. Также глава Кремля снова назвал захваченные территории Украины "историческими землями" РФ, дав указание как можно быстрее интегрировать их "в единое правовое пространство РФ".

Кроме того, он приказал до 1 июня завершить создание подразделений российских правоохранительных органов и спецслужб, заявив о необходимости "бороться с криминалом".

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