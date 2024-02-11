У Путина сделали новое громкое заявление по переговорам с Украиной

Песков соврал, что Россия достигает своих целей в "СВО" "преимущественно мирным путем".
В Кремле традиционно обвинили Украину в том, что она отвергает "предложения" России относительно мирных переговоров, и заявили о продолжении так называемой "СВО".
Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков одному из пропагандистских СМИ.
"Сейчас совсем другая реальность, "киевскому режиму" придется ее признавать. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов", — ответил он на вопрос о возможности новых мирных переговоров с Украиной.
Песков сделал циничное заявление, солгав, что Россия достигает своих целей в "СВО" "преимущественно мирным путем".
Напомним, аналитики объяснили, почему Путин не пойдет на переговоры с Украиной и почему прекращение огня пойдет на пользу РФ.
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