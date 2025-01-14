Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Путина сделали скандальное заявление по поводу переговоров по Украине

У Путина сделали скандальное заявление по поводу переговоров по Украине

Патрушев – один из ближайших соратников Путина

Патрушев заявил, что в 2025 году Украина якобы "вообще прекратит существование".

Помощник российского диктатора Путина Николай Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны идти только между РФ и США.

Об этом пишут росСМИ.

"Говоря о перспективах Украины, в 2025 году она вообще прекратит существование", – сказал Патрушев.

Ранее в СНБО сообщалось, что Путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой и повышение градуса напряженности толкают именно Патрушев и Кириенко.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как он вступит в должность на следующей неделе.

К слову, ранее в Fox News писали, что Россия выдвигает жесткие условия для возможных переговоров о завершении войны, что может осложнить поиск компромиссов для команды Трампа.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация