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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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У Путина сделали циничное заявление об ударе по Сумам

Цинизм и кровожадность врага каждый раз поражает.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

У Путина сделали циничное заявление об ударе РФ по Сумам, который унес жизни более 30 человек. Там подчеркивают, что "били исключительно по военным".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам Пескова, "ход СВО не комментируется". Также он предложил "ориентироваться на данные российского оборонного ведомства".

"Я только может повторить заявления нашего непрезидента и военных о том, что наши военные наносят удары только по военным и военным целям", - в очередной раз наврал Песков.

Вслед за Песковым удар по Сумам прокомментировали в Минобороны России.

"ВС РФ в воскресенье нанесли удар "Искандерам" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северный" в Сумах", - издали россияне.

В результате чего «уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ».

Напомним, в результате ракетной атаки россиян на Сумы утром воскресенья, 13 апреля, десятки человек погибли. Еще более ста - получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
234
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