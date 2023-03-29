Также в Кремле заявили о "невозможности достижения целей спецоперации политико-дипломатическим способом".

В Кремле заявили, что российское командование начало войну, чтобы "обеспечить безопасность РФ". Впрочем, ранее говорили о "демилитаризации Украины" и "денацификации".

Об этом сказал спикер российского президента Дмитрий Песков во время брифинга в среду, 29 марта, передают пропагандистские СМИ.

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"Главная цель России в спецоперации – обеспечить безопасность РФ в целом и безопасность жителей новых регионов в частности", – сказал слуга российского диктатора.

В Кремле, где неоднократно обвиняли украинскую сторону в отказе садиться за стол переговоров, заявили, что "достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно".

Напомним, это Guardian стало известно, что спикер Путина Дмитрий Песков на тайной вечеринке в Москве заявил кремлевской элите о том, что война против Украины будет продолжаться долго. Это устроило не всех собравшихся. Западные журналисты пишут, что в конце декабря 2022 года Песков собрал у себя на квартире узкий круг представителей кремлевской элиты. Они выпивали в конце года и говорили тосты с пожеланиями мира и возвращения к привычной жизни.

Ничего не известно о матери. Тайны пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

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