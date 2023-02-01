У Путина снова изменились "приоритетные задачи спецоперации": жалуется на обстрелы РФ

Путин пожаловался на обстрел страны-террориста.
Российский диктатор Владимир Путин в среду, 1 февраля, придумал новую "приоритетную задачу" войны России против Украины. Теперь он хочет избежать обстрелов российской территории.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Российский диктатор посетовал обстрелы приграничных с Украиной территорий России и заявил, что это теперь "приоритетная задача" страны-террориста.
"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", — заявил диктатор Путин.
Цель России в войне против Украины: версии страны-оккупантки
Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. Тогда диктатор Путин провозгласил, что целью так называемой "спецоперации" является "демилитаризация и денацификация" Украины. Впоследствии в Кремле заявили, что целью массовых убийств украинцев является "защита народа Донбасса".
Впоследствии цель войны против Украины менялась. Российская пропаганда заявляла о том, что оккупанты убивают украинцев, потому что на территории нашего государства действовали вымышленные "биолаборатории США", "боевые комары или гуси". Эти версии вызвали только иронию на Западе, особенно когда страна-террорист собирала из-за этого заседание ООН.
25 января Путин провозгласил новую цель войны против Украины — якобы "защита России", хотя на государство-агрессор никто не нападал.
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