У Путина угрожают уничтожать грузы с оружием, которое Запад предоставит Украине

Москва хочет не допустить поставок ракет С-300 в Украину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил, что Москва может атаковать каналы поставок в Украину грузов с западным оружием для ВСУ. Их он назвал "законной целью" РФ, которая цинично уничтожает инфраструктуру Украины, убивает мирных людей и уничтожает жилые дома людей.

Об этом пишут пропагандисты России, в том числе информагентство ТАСС.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это абсолютно понятно", – заявил он.

Особенно раздражают Кремль планируемые поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов С-300 из стран Запада. Поэтому он утверждает, что Москва намерена не допустить поставки этих ракет в Украину.

К слову, С-300 входит в пакет помощи от США, согласованный президентом Джо Байденом на этой неделе.

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