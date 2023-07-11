У Путина устроили истерику из-за дальнобойных ракет от Франции: угрожают Киеву "последствиями"

В Кремле недовольны, что у Украины будут дальнобойные ракеты.
Во вторник, 11 июля, французский президент Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. В Кремле уже устроили истерику из-за этого и угрожают Киеву "последствиями".
Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, пишут российские пропагандисты.
Представитель кремлевского режима Песков заявил, что "решение Франции о передаче Украине делекобойных ракет было ошибочным".
Он истерически добавил, что "это будет иметь для Киева негативные последствия" и пригрозил, что "это решение заставит Россию принять ответные меры".
Представитель диктатора не уточнил, как именно российская террористическая армия намерена мстить Украине за защиту своих территорий и граждан.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине дальнобойные ракеты. Речь идет о SCALP.
Читайте также:
- Ночная атака дронов: в ВСУ рассказали о целях ударов по Одесщине
- Россия не имеет военной мотивации, чтобы взорвать ЗАЭС – объяснение эксперта
- Данилов раскрыл, сколько генералов в РФ поддерживают Пригожина вместо Путина