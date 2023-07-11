У Путина устроили истерику из-за дальнобойных ракет от Франции: угрожают Киеву "последствиями"

В Кремле недовольны, что у Украины будут дальнобойные ракеты.

Во вторник, 11 июля, французский президент Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. В Кремле уже устроили истерику из-за этого и угрожают Киеву "последствиями".

Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, пишут российские пропагандисты.

Представитель кремлевского режима Песков заявил, что "решение Франции о передаче Украине делекобойных ракет было ошибочным".

Он истерически добавил, что "это будет иметь для Киева негативные последствия" и пригрозил, что "это решение заставит Россию принять ответные меры".

Представитель диктатора не уточнил, как именно российская террористическая армия намерена мстить Украине за защиту своих территорий и граждан.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине дальнобойные ракеты. Речь идет о SCALP.

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