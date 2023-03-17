У Путина устроили истерику из-за передачи МиГ-29 и пригрозили Украине "еще большими бедами"

У диктатора говорят, что "все идет по плану".
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков устроил истерику из-за передачи Украине МиГ-29. Он пригрозил украинцам "еще большими бедами".
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Кремлевские преступники недовольны тем, что Польша и Словакия решили передать Украине советские МиГ-29. Там заявили, что якобы "это говорит о том, что страны НАТО вовлечены в войну России против Украины".
Песков цинично заявил, что передача Украине истребителей не "повлияет на результат так называемой "спецоперации, а военная техника" станет законной целью оккупантов".
Спикер диктатора добавил, что эти самолеты "принесут Украине и украинцам еще больше страданий".
Напомним, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна передает Украине самолеты МиГ-29.
17 марта Словакия объявила о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29.
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