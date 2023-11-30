У Путина впервые появился шанс на победу в войне – The Economist

У России впервые появились реальные шансы на победу в войне в Украине, и не в последнюю очередь благодаря нерешительности Запада в вопросе оказания помощи и отсутствия стратегического видения, пишет издание The Economist.

"Однако фатализм, самодовольство и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Западу необходимо срочно избавиться от летаргии ради себя и ради Украины", — пишет издание.

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Причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что победа зависит от выносливости, а не захвата территорий, поскольку ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с земли, которую они в настоящее время контролируют, говорится в статье. Сейчас военное противостояние в Украине превратилось в войну защитников, и "она может продолжаться много лет".

Как считает The Economist, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, потому что ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений, а также потому, что Путин спокойно относится к ужасным потерям в своей армии.

Издание отмечает, что простым россиянам, возможно, не нравится война, но они к ней привыкли. "Элита усилила контроль над экономикой и зарабатывает много денег. Путин может позволить себе выплатить пожизненную зарплату семьям тех, кто воюет и умирает", — пишет The Economist.

"Путин получил беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи... Турция и Казахстан стали каналами поставок товаров, питающих российскую военную машину. Западная схема по ограничению доходов от российской нефти путем ограничения цены на нефть на уровне $60 за баррель провалилась, поскольку параллельная торговая структура возникла за пределами досягаемости Запада. Цена нефти марки Юралс из России составляет $64, что почти на 10% выше начала 2023 года", — говорится в статье.

Кроме того, хотя западные правительства утверждают, что они как никогда преданы Украине, но опросы по всему миру показывают, что многие в этом сомневаются. Один из европейских политиков выразил мнение, что поддержка Украины в будущем будет фрагментированной.

"До 2025 года Путин может начать испытывать напряжение от ведения войны. Россияне могут все больше возмущаться принудительной мобилизацией, инфляцией и перенаправлением социальных расходов на армию. Однако просто надеяться, что его режим развалится, бессмысленно. Он может оставаться у власти в течение многих лет, и если он это сделает, он будет угрожать войной, потому что это оправдание его для внутренних репрессий и страданий его собственного народа", — пишет The Economist.

Издание отмечает, что планирование обороны Европы должно быть направлено на то, чтобы Путин не почувствовал ее слабость.

"Лучшим способом сдержать Путина было бы, если бы Европа продемонстрировала свою решимость, показав прямо сейчас, что она полностью благосклонна к процветающей, демократической, ориентированной на Запад Украины", — резюмирует The Economist.

Напомним, ранее The Economist писал о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на материал издания и подчеркнул, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт. По его словам, позиция военных и политических элит в Украине консолидирована.