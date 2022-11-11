У Путина заканчиваются варианты маневров: поражения на фронте и международная изоляция добьют диктатора

Президент России Владимир Путин находится под давлением, имеет все больше проблем и испытывает неудачи в достижении своих целей.

Масштабный отвод войск РФ из временно оккупированного Херсона свидетельствует о серьезном провале российского президента Владимира Путина на фронте.

Об этом пишет Bloomberg.

По мнению журналистов, с каждым днем у диктатора остается все меньше возможностей для маневров по отношению к Украине. Затруднения для Кремля накапливаются как внутри страны, так и за ее пределами.

Масштабный отвод войск РФ из Херсона, как пишет Bloomberg, свидетельствует о серьезном провале Путина на фронте. Отсутствие главы Кремля на заседании Минобороны, во время которого было отдано приказ о передислокации на левый берег Днепра, журналисты объясняют тем, что президент не хочет связывать себя с военными поражениями.

"Решение Путина не ехать на саммит G20, который состоится на следующей неделе в Индонезии, подчеркивает снижение его дипломатического влияния. Путин мог бы обратиться за дипломатическим прикрытием к лидеру Китая Си Цзиньпину или премьеру Индии Нарендри Моди. Однако на прошлой неделе оба посла направили сигналы недовольства: Си предостерег от любого применения ядерного оружия, а индийский политик Моди дал понять Москве, что развивающиеся страны "очень ощущают боль" от разжигания конфликта и отсутствия продовольственной и энергетической безопасности", - говорится в материале Bloomberg.

Накануне издание Dailymail писало, что Владимиру Путину грозит потеря власти, поскольку разные фракции в его режиме нападают друг на друга, а сильный лидер слишком слаб, чтобы их остановить.

Кроме того, издание The Economist писало, что российские элиты начинают понимать, что нападение на Украину было ошибкой и начинают обсуждать, как им придется жить без Путина.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Путин превратился в геополитического бандита, и это осознают российские элиты и силовики, поэтому они могут пойти на "персональную перезагрузку" лидера государства.

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