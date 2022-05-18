У Путина заявили, что переговорный процесс с Украиной остановился

У Путина заявили, что переговорный процесс с Украиной остановился

Спикер диктатора РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, заявил об отсутствии переговоров с украинской стороной.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал очередное циничное заявление. Спикер диктатора Кремля обвинил Украину в якобы об "отсутствии желания" продолжать переговорный процесс с Москвой.

Об этом пишут пропагандистские росСМИ.

"Переговоры действительно не продвигаются. Мы констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс", – сказал представитель Кремля.

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На уточняющий вопрос о том, повлияют ли каким-либо образом последние события на "Азовстали" на переговоры, Песков ответил, что эти процессы вряд ли взаимосвязаны.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с российской стороной сложен. Он зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна сделать первый ясный шаг для переговоров.

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