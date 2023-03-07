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У Путина заявили, что "предпосылок" для перехода войны в "мирное русло" нет

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3704
Время на прочтение
1 мин
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У Путина заявили, что "предпосылок" для перехода войны в "мирное русло" нет

Фото: Getty Images

Мол, Москва "достигает целей и задач".

Пресссекретарь российского президента-диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды 7 марта.

"Предпосылок для перехода ситуации в Украине в мирное русло нет", — заявил спикер диктатора.

По его словам, Москва "достигает целей и задач" посредством так называемой "спецоперации" в Украине. Впрочем, о чем идет речь, представитель Кремля не сообщил.

Также традиционно Песков вспомнил страны Запада: "Вашингтон не хочет завершить войну в Украине и делает все для ее продолжения".

Напомним,

3 марта после событий в Брянской области появилась информация, что Путин якобы может "разозлиться" до такой степени, что официально может вывести "СВО" на новый уровень и назвать ее войной. Политтехнолог Борис Тизенгаузе говорит, что "это была бы еще одна большая тупость со стороны руководства РФ. Войну либо выиграют, либо проиграют".

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Дата публикации
Просмотры
3704
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