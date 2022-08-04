У Путина заявили, что Революция Достоинства была "угрозой для мирового порядка"

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина оправдал войну России против Украины.
Он заявил, что якобы война против Украины не является "атакой на мировой порядок", а настоящей угрозой была Революция Достоинства.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Песков в очередной раз пожаловался на события времен Революции Достоинства, назвав их "государственным переворотом" и заявил, что это была якобы угроза "мировому порядку".
"Россия не соглашается с оценкой генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что ее действия в Украине якобы являются "атакой на текущий мировой порядок", ведь настоящую угрозу для этого строя нес "переворот в Украине 2014 года, срежиссированный странами-членами Альянса", — цинично заявил спикер диктатора Путина.
Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной. Песков заявил, что якобы РФ готова к урегулированию "украинской проблемы", если Украина выполнит требования Кремля.
Читайте также:
- Сроки "спецоперации" неизменны: Песков еще раз цинично соврал о войне в Украине
- В Кремле ответили, поедет ли Путин на саммит G20 на Бали
- Раздор в элитах: от пресс-секретаря Путина ушла жена