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У Путина заявили, что Революция Достоинства была "угрозой для мирового порядка"

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У Путина заявили, что Революция Достоинства была "угрозой для мирового порядка"

Фото: Associated Press

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина оправдал войну России против Украины.

Он заявил, что якобы война против Украины не является "атакой на мировой порядок", а настоящей угрозой была Революция Достоинства.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Песков в очередной раз пожаловался на события времен Революции Достоинства, назвав их "государственным переворотом" и заявил, что это была якобы угроза "мировому порядку".

"Россия не соглашается с оценкой генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что ее действия в Украине якобы являются "атакой на текущий мировой порядок", ведь настоящую угрозу для этого строя нес "переворот в Украине 2014 года, срежиссированный странами-членами Альянса", — цинично заявил спикер диктатора Путина.

Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной. Песков заявил, что якобы РФ готова к урегулированию "украинской проблемы", если Украина выполнит требования Кремля.

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