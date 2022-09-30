У РФ есть много вариантов, какое именно оружие для тактического ядерного удара можно использовать — военный эксперт

В России есть много вариантов, какое оружие для тактического ядерного удара можно использовать.

В России довольно широкая номенклатура, какое оружие для тактического ядерного удара могут использовать оккупанты.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, оккупанты могут использовать тактическое ядерное оружие авиационного или сухопутного базирования.

“Например, это могут быть оперативно тактического уровня те же ракеты “Искандер”, они также могут быть оборудованы боевой частью с ядерным боезарядом. Также это могут быть даже морские мины или снаряды для артиллерии большого калибра”, — подчеркнул Александр Коваленко.

У такого типа вооружения нет ограничений по дальности выстрела.

“Она может размещаться на другом ракетном вооружении, которое имеет достаточно большие расстояния. Те же ракеты классификации Х-101, Х-55. Главное понимать, что на сегодняшний день неизвестно, сколько подходящего тактически-ядерного вооружения есть в России”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, если на фронте не будет побед. И такая вероятность очень высока.

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