У РФ есть новые продвижения на нескольких направлениях фронта: детали от ISW

Российские военные

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На разных участках фронта зафиксировано продвижение российских войск, в частности в Донецкой области вблизи Часова Яра, Торецка, Покровска, Большой Новоселки, а также в Курской области России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Курская область

Российские силы недавно осуществили продвижение в Курской области. Геолокационные кадры от 27 мая свидетельствуют о продвижении на юго-восток от населенного пункта Новый Путь, вблизи Коренево. 27 и 28 мая оккупанты проводили наступательные действия в этом районе. В то же время, 28 мая один из российских «военкоров» заявил о контратаке ВСУ в направлении Теткино.

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На северо-западе Белгородской области активности на земле 28 мая зафиксировано не было — об этом сообщают и украинские, и российские источники ISW.

Наступление на Сумщине

28 мая российские захватчики снова вели атаки в северных районах Сумской области, в частности вблизи Беловодов, Водолаг, Владимировки, Веселовки, Журавки, Кондратовки, Алексеевки, Юнаковки, Локни и Басовки, однако продвинуться им не удалось.

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области 27-28 мая продолжались наступательные действия врага, в частности возле Старицы и Волчанска, однако без результата.

Луганское направление

На Купянском направлении оккупанты действовали в районе Строевки, Дорошовки и Довгенького, однако изменений линии фронта не произошло. Аналогично, попытки наступления возле Боровой, Загрызово, Зеленого Гая, Надежды, Копанки, Грековки и Ольговки завершились безрезультатно.

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На Лиманском направлении 27-28 мая враг атаковал возле Редкодуба, Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Новомихайловки, Колодязов, Катериновки, Ямполовки и Серебрянского лесничества — также без успеха.

Фронт в Донецкой области

На Северском направлении российская армия безуспешно атаковала возле Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского.

Зато в районе Часова Яра зафиксировано продвижение врага. Геолокационные кадры, опубликованные 27 мая, указывают на движение российских войск по улице Днепровской в центре города. Продолжаются атаки вблизи Орехово-Васильевки, Марково, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении российские силы продвинулись к северной окраине Дружбы и западной части Яблоновки. Также продолжались бои в районе Дилиевки, Зари, Александро-Калиново, Попова Яра, Полтавки и Русин Яра.

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На Покровском направлении подтверждено продвижение врага на северо-запад от Елизаветовки. Бои продолжались вблизи Миролюбовки, Малиновки, Мирного, Елизаветовки, Лисовки, Даченского, Звирово, Котлино и Удачного.

Представитель одной из украинских бригад сообщил об отражении штурма российских мотоциклистов, а командир батальона отметил активное использование врагом FPV-дронов.

Российские блогеры утверждают, что оккупанты применяют мобильные группы на гражданском транспорте для борьбы с украинскими беспилотниками.

На Новопавловском направлении продвижение не зафиксировано. Противник атаковал возле Новониколаевки, Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Троицкого, Орехово и Богдановки.

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На Кураховском направлении безуспешные атаки имели место вблизи Константинополя, Багатира, Андреевки и Алексеевки. Сообщается о контратаке ВСУ возле Багатира.

Недавно враг продвинулся в направлении Большой Новоселки. Геолокационные видео с Зеленого Поля могут свидетельствовать о временной оккупации этого населенного пункта. Бои шли также вблизи Комара, Бурлацкого, Шевченко, Веселого, Свободного Поля, Воскресенки и Новополя.

Запорожское направление

28 мая российские силы вели атаки в районе Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки и Роботино. Однако никакого успеха не достигли. В то же время появилась информация о контратаках ВСУ в районе Щербаков.

Херсонская область

На Херсонском направлении 28 мая не зафиксировано активных боевых действий.

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Напомним, представитель группировки войск «Курск» Ярослав Чепурной сообщил 28 мая, что войска РФ пытаются продвинуться вглубь Сумской области. Враг штурмует Кондратовку и Локню. Украинские защитники пытаются сдержать атаки, уничтожая пехотные группы оккупантов.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович сообщил, что сейчас российское военное командование бросает значительные силы в Донецкую область, чтобы окружить Покровск и Константиновку. Поэтому рано считать, что враг планирует перенести основное направление удара на север для создания буферной зоны.

По мнению Поповича, оккупанты создают дополнительные зоны напряжения, в частности на украинской границе, чтобы заставить ВСУ перебрасывать резервы из Донецкой области.