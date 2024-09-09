У РФ есть пять пунктов по использованию ядерного оружия: сколько Украина уже пересекла – эксперт

Украина пересекла по меньшей мере два из пяти пунктов РФ по использованию ядерного оружия.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, у РФ есть пять пунктов по использованию ядерного оружия, в частности:

ответ на ядерный удар,

ответ на химически-биологическую атаку,

ответ на удары баллистическими ракетами,

ответ на вывод из строя объектов ядерной инфраструктуры,

ответ на агрессию с применением обыкновенного оружия.

"‎И Украина, если я не ошибаюсь, по меньшей мере два из этих пунктов уже пересекли"‎, – отметил эксперт.

Он напомнил, что 26 мая украинский дрон атаковал РЛС "Воронеж-М" в Оренбургской области. А за несколько дней до этого украинские дроны атаковали РЛС "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае. Тогда были повреждены как минимум две РЛС.

Все эти объекты имеют для РФ стратегическое значение, поскольку предназначены для обнаружения, в том числе баллистических ракет. Впрочем, даже атаки этих объектов не привели к "ядерной эскалации".

Напомним, аналитики Atlantic Council заявили, что Запад недостаточно решительно реагирует на ядерные угрозы России. Такая же слабая реакция может способствовать ухудшению ситуации и приближению ядерного конфликта.

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