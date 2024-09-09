У РФ есть пять пунктов по использованию ядерного оружия: сколько Украина уже пересекла – эксперт

Военный эксперт о "красных линиях" Кремля.
Украина пересекла по меньшей мере два из пяти пунктов РФ по использованию ядерного оружия.
Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
По его словам, у РФ есть пять пунктов по использованию ядерного оружия, в частности:
- ответ на ядерный удар,
- ответ на химически-биологическую атаку,
- ответ на удары баллистическими ракетами,
- ответ на вывод из строя объектов ядерной инфраструктуры,
- ответ на агрессию с применением обыкновенного оружия.
"И Украина, если я не ошибаюсь, по меньшей мере два из этих пунктов уже пересекли", – отметил эксперт.
Он напомнил, что 26 мая украинский дрон атаковал РЛС "Воронеж-М" в Оренбургской области. А за несколько дней до этого украинские дроны атаковали РЛС "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае. Тогда были повреждены как минимум две РЛС.
Все эти объекты имеют для РФ стратегическое значение, поскольку предназначены для обнаружения, в том числе баллистических ракет. Впрочем, даже атаки этих объектов не привели к "ядерной эскалации".
Напомним, аналитики Atlantic Council заявили, что Запад недостаточно решительно реагирует на ядерные угрозы России. Такая же слабая реакция может способствовать ухудшению ситуации и приближению ядерного конфликта.
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