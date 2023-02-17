У РФ есть силы прямо сейчас нанести массированный ракетный удар: Гуменюк призвала быть наготове постоянно

Гуменюк напомнила, что дальность полета российской ракеты "Калибр" — 2500 км, так что удары угрожают всей территории Украины.

В Украине остается угроза массированного ракетного удара со стороны России, поэтому украинцы должны быть готовыми к таким атакам.

Об этом начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире "ДніпроTV" 17 февраля.

Она подчеркнула, что у РФ есть потенциал даже прямо сейчас устроить ракетный удар.

Также читайте Угроза большого авиаудара по Украине: что известно о планах окупантов

"Во-первых, наготове надо быть постоянно. Объективная обстановка свидетельствует о том, что враг наращивает свои усилия и имеет потенциал даже прямо сейчас совершить ракетный удар", – объяснила ситуацию Гуменюк.

Она также сообщила, что сейчас в Черном море фиксируется российская группировка из 11 кораблей. Среди них есть три надводных ракетоносителя, которые могут быть оснащены 24 ракетами "Калибр".

Представительница Сил обороны юга предупредила, что такая группировка врага уже представляет реальную угрозу для всей территории Украины.

"Даже на том расстоянии, на котором они держатся от украинского берега – контролируемого Украиной берега, – они скрывают себя, чтобы не быть пораженными. Но могут оттуда нанести удар. Ударная сила и дальность ракеты "Калибр" – 2500 километров, так что это вся территория Украины", – отметила Гуменюк.

Напомним, накануне замруководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что Россия пытается накопить достаточный объем ракет для массированного трехволнового удара в годовщину вторжения в Украину, 24 февраля.

Аналитики американского Института изучения войны тоже сообщили, что РФ может устроить еще одну массированную ракетную атаку по гражданским объектам Украины, ведь реальный военный успех "продолжает ускользать" от врага.

12 миллионов долларов за выстрел: россияне начали обновлять крылатые ракеты Х-101

Читайте также: