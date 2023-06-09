У РФ не осталось ничего, что она может использовать против Украины, кроме ядерного оружия — The Economist

Контрнаступление ВСУ станет проверкой возможности перевооружать и восстанавливать украинские батальоны, сохраняя мотивацию и навыки, которые ранее обеспечивали преимущество. Тогда, как и сейчас, битвы будут определять будущий порядок безопасности в Европе. Но, по крайней мере, для западных союзников Украины конечная цель войны гораздо менее ясна, чем для союзников в 1944 году.

Об этом пишет издание The Economist.

"В отличие от нацистской Германии, Россия является ядерным государством. Трудно представить ее полную капитуляцию. Провозглашена цель Украины – отвоевать всю землю, которую Россия захватила с 2014 года, восстановив границы, установленные в 1991 году, когда распался Советский Союз. Но даже если украинская армия сможет добиться этого (а в этом особенно сомневаются многие западные страны), есть опасения, что Россия может воспринять такой результат как унижение, настолько жалкое, что стоило бы применить ядерное оружие во избежание этого", — пишет издание.

Учитывая такой вариант развития событий, положительным результатом для Украины было бы разорвать сухопутный мост между Россией и Крымским полуостровом или приблизиться настолько близко, чтобы поставить под угрозу российские позиции в Крыму.

"Однако большинство западных официальных лиц ожидают более скромных достижений, когда Украина отвоевывает и удерживает меньше стратегических кусков территории, которую она потеряла в прошлом году, но, по крайней мере, продемонстрирует, что она все еще может продвинуться на поле боя. Перспективу того, что украинские войска терпят неудачу, испытывают контратаки и отступления, можно почти исключить, поскольку России не хватает средств для значительного продвижения", — пишет издание.

Хотя решающими будут решительность и компетентность украинских сил, внешние факторы будут влиять на результат. Накануне президент США Джо Байден объявил о двух целях: обеспечить, чтобы Украина не потерпела поражения и чтобы НАТО не было вовлечено в прямой конфликт с Россией с сопутствующим риском ядерной эскалации.

"Сегодня у Украины - одна из крупнейших армий в Европе, которую поддерживают самые мощные военные в мире. И хотя она не обучена по стандартам НАТО, она мощнее российской армии", — говорят западные чиновники.

Напомним:

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что Путин вложил ресурсы во вторжение в Украину, поэтому трудно представить, как он воспринимает любое поражение.

"Он вложил все. Он борец, поэтому очень трудно представить, как он принимает любое поражение, и это, безусловно, делает ситуацию очень критичной", – считает финский президент.

Профессор Петер Нойман из исследовательского университета Londoner King's College исключает ядерную опцию Путина. Но по другим причинам — из-за возможной реакции Запада и прежде всего США.

"Путин понимает, что США в таком случае немедленно активно вмешаются в ход военных действий, — объясняет немецкий эксперт. — Это стало бы концом Путина, и он это знает".

Американский бригадный генерал в отставке Кевин Райан отметил, что Путин от отчаяния может применить ядерное оружие в Украине. По его мнению, российский президент, скорее всего, испытывает давление, чтобы сделать что-нибудь радикальное. Успехи украинского контрнаступления могут стать триггером, который подтолкнет главу Кремля нажать красную кнопку.

По оценкам военного эксперта Александра Мусиенко, вероятность применения Россией ядерного оружия сегодня существует. Он также рассказал, откуда страна-агрессор может нанести ядерные удары.

Читайте также: