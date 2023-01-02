У РФ нет консенсуса по вопросу войны с Украиной: активист движения "Весна" рассказал об отказах воевать и протесте

В России нарастает протест родственников военных: и мобилизованных, и контрактников, и всех других групп военных, которые постепенно объединяются, особенно активно, естественно, женщины, жены, матери, сестры и т.д., которые требуют возвращения их родственников домой.

Никакого консенсуса по вопросу продления войны с Украиной в России не наблюдается.

Об этом активист российского молодежного демократического движения "Весна" Тимофей Мартыненко сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Мартыненко убежден, что президент страны-агрессора России Владимир Путин, заявляя о якобы поддержке войны 99,9% россиян, пытается создать иллюзию виртуального единства по поводу полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время, по информации активиста, озвученные цифры не соответствуют действительности.

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"Понятно, для чего озвучиваются эти цифры. Для того, чтобы создать ложное чувство у людей, что все поддерживают войну, чтобы они тоже поддерживали войну, и на этом строится в целом вся пропаганда с 24 февраля — на создании этого воображаемого виртуального единства. Никакого единства, на самом деле мы не наблюдаем. И по многочисленным уже независимым социологическим данным мы видим, что поддержка войны не то, что не растет, она падает все это время... Сейчас вот по последнему исследованию, которое делала, в частности команда Навального, например, видно, что тех, кто выступает за продолжение боевых действий, меньше, чем тех, кто выступает за мирные переговоры и за окончание войны. Их процент колеблется, если я не ошибаюсь, около 20%, точно сейчас не скажу. Но никакого консенсуса по поводу войны, по социологическим данным, мы не видим и не видели на самом деле на протяжении всех этих месяцев”, — сказал активист российского молодежного демократического движения "Весна".

Мартыненко подчеркнул, что мобилизация в РФ не завершена, но из-за протестных настроений теперь ее будут проводить скрытнее, просто будут устраивать облавы на улицах, по домам и тому подобное.

"Мы сейчас видим, что нарастает протест родственников военных — и мобилизованных, и контрактников, и всех других групп военных, которые постепенно объединяются, особенно активно, естественно, женщины, жены, матери, сестры и т.д., которые требуют возвращения их родственников домой. Активные родственники тех, кто содержится в незаконных тюрьмах и подвалах в "ЛДНР" на оккупированных территориях. Поэтому я думаю, что это будет продолжаться. Естественно, чем больше людей будут мобилизованы и отправлены на фронт, тем активнее будет сопротивление внутри России, в частности, среди родственников, поскольку этот процесс уже запущен", — считает он.

Тимофей Мартыненко отметил, что нет точной информации о том, какое количество россиян отказывается воевать в Украине, потому что не все из них связываются с правозащитниками и не дают о себе знать.

"Но я, конечно, склонен согласиться с профильными правозащитниками, которые непосредственно работают с этими людьми. Поскольку если у кого-то есть приближенные к реальности данные, то именно у правозащитников, поэтому, вероятно, счет идет на тысячи", — сказал активист российского молодежного. демократического движения "Весна".

Напомним, в Генштабе рассказали, что российские войска уже потеряли в Украине больше военной техники и вооружения, чем их группировка имела на момент полномасштабного вторжения 24 февраля.

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