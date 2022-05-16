У РФ нет сил на направления, кроме Луганщины: Подоляк пообещал "жестокую встречу московских фантазий с реальностью"

У РФ нет сил на направления, кроме Луганщины: Подоляк пообещал "жестокую встречу московских фантазий с реальностью"

Российские войска, которых Путин отправил воевать против Украины, несут неудачу.

Ожидаемые планы диктатора РФ Владимира Путина в Украине провалились – его армейцам не удалось захватить украинские Киев, Харьков и Одессу. Теперь же, чтобы иметь хоть какую-то "победу", оккупанты сосредотачиваются на Луганщине.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сначала Кремль грезил захватом Киева, затем – Харькова и Одессы, впоследствии – хотя бы ОРДЛО. Теперь войска РФ сосредотачиваются на Луганщине – на другие направления не хватает сил. Продолжаем сеанс лечения имперской мании величия – жестко "встречаем" московские фантазии с реальностью", – говорится в его посту.

Напомним, генсек НАТО заявил, что "Украина может выиграть эту войну".

Как сообщалось, экс-командующий НАТО заявил, что Россия признает реальную угрозу своей капитуляции.

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