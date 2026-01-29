У РФ новая тактика атаки "Шахедами": "Флэш" раскрыл суть и дал советы (видео)

Беспилотник «Шахед» / © ТСН.ua

Российские оккупанты начали применять новую хитрую тактику во время атак дронами «Шахед» по украинским военным объектам. Враг использует рельеф местности и ручное управление.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов «Флэш».

Накануне он провел встречу с профильными командующими и специалистами и обратился с просьбой довести полученную информацию до сведения всех подразделений.

По словам Бескрестнова, противник использует широкий спектр тактических приемов и нестандартных решений для поражения украинских военных объектов. Одной из новых угроз стали полеты на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления — иногда на уровне всего нескольких десятков метров, как это зафиксировано на видео.

«У нас есть технологические решения и мы будем действовать, но пока я прошу выставлять удаленные посты визуального и звукового наблюдения, и быть готовыми встречать гостей мобильными и стационарными группами прикрытия, даже если Вираж и другие системы молчат», — говорится в заявлении «Флэша».

Отдельно он отметил необходимость усиленного внимания к руслам рек, открытым равнинам и протяженным углублениям в рельефе, которые могут использоваться противником для скрытого приближения.

Как Россия модернизирует «Шахеды» и меняет тактику

Как Россия модернизирует «Шахеды» и меняет тактику

Напомним, ранее Бескрестнов предупредил, что после массового внедрения украинских зенитных дронов Россия может перейти на скоростные реактивные БпЛА типа «Герань-5». Поскольку обычные FPV-дроны не способны догнать цели, движущиеся со скоростью 500-600 км/ч., Украине нужно уже сейчас развивать эшелонированную оборону.

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский заявил, что Украина сталкивается с новой угрозой — малоразмерными и медленными дронами, которые классические радары практически не видят. Россия использует полеты на сверхмалых высотах вдоль автодорог, чтобы замаскировать шум двигателей под гражданский транспорт. Поскольку готовых мировых технологий для стопроцентного противодействия таким целям еще не существует, Украина должна стать площадкой для разработки систем пассивно-активной радиолокации совместно с западными партнерами.

«Флэш» также информировал, что использование Россией Starlink на дронах создает критическую угрозу, поскольку позволяет врагу управлять БпЛА (даже тяжелыми, как БМ-35) в реальном времени на больших дистанциях. Это фактически превращает дальние аппараты в огромные FPV-дроны.