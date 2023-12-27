У Роботиного состоялись позиционные бои между украинской и российской армиями — ISW (карта)

Вблизи Вербового и Роботиного действуют подразделения российского ВДВ и батальона кадыровцев.

Российские оккупанты ведут наступление в западной Запорожской области и продолжили позиционные боевые действия с украинскими военными в течение 25 и 26 декабря.

Об этом говорится в свежем Институте изучения войны (ISW).

Американские аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 25 декабря, утверждают, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Роботиного.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои велись 25 и 26 декабря к югу от Гуляйполя (37 км к северо-востоку от Орехова) и вблизи Роботиного, Вербового (восточнее Роботиного), Новопрокоповки (южнее Роботиного) и Копани ( северо-западнее Роботиного)", — говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что вблизи Вербового и Роботиного действуют подразделения российского 247 воздушно-десантного (ВДВ) полка и батальона кадыровцев "Восток-Ахмат".

Ситуация возле Роботиного 27 декабря 2023 года. ФОТО: ISW

Напомним, по данным Генштаба, В СУ отразили атаки россиян возле Клещиевки и Роботиного, РФ пытается захватить Авдеевку.

Читайте ведущие новости дня: