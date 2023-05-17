У Рогозина произошла истерика из-за якобы "маячков" на транспорте военных РФ — фото

Бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин развел панику из-за якобы "маячков" или "чипов" на транспорте военных России.

Фото Рогозин опубликовал в Telegram.

По его словам, это работа неизвестных диверсантов.

"Бойцы, диверсанты ставят маячки (радиометки), крепят их к автотранспорту наших военных, в том числе и на гражданские автомобили. По ним приходят прилеты. Будьте внимательны, перед выездом досматривайте свои автомобили! Обращайте внимание на прикрепленные к металлу машины элементы питания радиометок", – написал экс-глава "Роскосмоса".

У Рогозина произошла истерика из-за якобы "маячка" на транспорте военных РФ. Фото/Telegram: Дмитрий Рогозин

У Рогозина произошла истерика из-за якобы "маячка" на транспорте военных РФ. Фото/Telegram: Дмитрий Рогозин

Однако, если внимательно рассмотреть фото, становится понятно, что "опасные метки и чипы" — это обычные батарейки, которые часто цепляют с электронным ключом к разным автомобилям.

Напомним, Дмитрий Рогозин попал под обстрел 21 декабря, когда праздновал день рождения в ресторане в Донецке, после чего был госпитализирован.

Позже бывший руководитель "Роскосмоса" направил обломок, который вытащили из его хребта, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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