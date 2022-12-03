У России больше нет политического запаса: эксперт дал прогноз, когда может закончиться война

Михаил Шейтельман заметил, что победа достигается комплексно. Следовательно, нужно и дальше продолжать усиливать военные усилия и "экономическое удушение" России.
Быстрого плана победы в войне против России не существует. Хотя есть теоретические надежды, ведь Владимир Путин или другие люди в России могут капитулировать.
Кроме того, у России больше нет политического запаса.
Об этом сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии "24 канала".
По мнению Шейтельмана, война в Украине должна закончиться весной 2023 года.
Политолог отметил, что нельзя измерять войну только военным методом, то есть количеством вооружения.
Михаил Шейтельман объяснил, что война содержит около 100 компонентов, и назвал три самых главных.
Оружие и военные
Если измерять только по количеству вооружений и военных, то, по словам военных, война может закончиться к концу следующего года.
"Это если просто до последнего российского солдата на украинской территории", – объяснил политтехнолог.
Экономика
Сугубо экономически сделать это наше государство тоже не успеет до конца следующего года. Ведь экономически "задушить Россию" раньше не получится.
Политика
"А вот политического запаса у России больше нет – там нет большого запаса политической крепости", – подчеркнул Шейтельман.
Политолог подчеркнул, что победа достигается комплексно. Следовательно, нужно и дальше продолжать усиливать военные действия и "экономическое удушение" России. И в итоге победа будет достигнута усилиями военных через политическое решение. Однако прогнозировать это трудно, поскольку политика непредсказуема.
Напомним, 2 декабря в командовании "Юг" заявили о высокой вероятности нового российского ракетного удара. И отметили, что он может быть очень массированым.
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