У России больше нет политического запаса: эксперт дал прогноз, когда может закончиться война

Михаил Шейтельман заметил, что победа достигается комплексно. Следовательно, нужно и дальше продолжать усиливать военные усилия и "экономическое удушение" России.

Быстрого плана победы в войне против России не существует. Хотя есть теоретические надежды, ведь Владимир Путин или другие люди в России могут капитулировать.

Кроме того, у России больше нет политического запаса.

Об этом сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии "24 канала".

По мнению Шейтельмана, война в Украине должна закончиться весной 2023 года.

Политолог отметил, что нельзя измерять войну только военным методом, то есть количеством вооружения.

Михаил Шейтельман объяснил, что война содержит около 100 компонентов, и назвал три самых главных.

Оружие и военные

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Если измерять только по количеству вооружений и военных, то, по словам военных, война может закончиться к концу следующего года.

"Это если просто до последнего российского солдата на украинской территории", – объяснил политтехнолог.

Экономика

Сугубо экономически сделать это наше государство тоже не успеет до конца следующего года. Ведь экономически "задушить Россию" раньше не получится.

Политика

"А вот политического запаса у России больше нет – там нет большого запаса политической крепости", – подчеркнул Шейтельман.

Политолог подчеркнул, что победа достигается комплексно. Следовательно, нужно и дальше продолжать усиливать военные действия и "экономическое удушение" России. И в итоге победа будет достигнута усилиями военных через политическое решение. Однако прогнозировать это трудно, поскольку политика непредсказуема.

Напомним, 2 декабря в командовании "Юг" заявили о высокой вероятности нового российского ракетного удара. И отметили, что он может быть очень массированым.

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