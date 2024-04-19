"У России есть полная убежденность в необходимости продолжать "СВО": Лавров – о войне и переговорах с Украиной

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине.
Россия уверена в необходимости продолжать войну в Украине.
Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров в интервью российским пропагандистским радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
"У России есть полная убежденность в необходимости сегодня продолжать "СВО" на Украине", – сказал глава МИД РФ.
В то же время Лавров, противоречя сам себе, заявил, что Россия "всегда предпочитает переговоры дракам и войнам". Он отметил, что переговоры – всегда предпочтительный вариант, и напомнил о встречах в Беларуси и Стамбуле.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что "Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине".
Напомним, с осени 2023 года мы видим частые заголовки в СМИ, что те или иные представители российского политикума намекают на их готовность "возобновить переговоры". Зачем Кремль снова твердит про "готовность" говорить о заморозке войны, читайте в материале ТСН.ua.
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