У России есть серьезные кадровые проблемы, которые будут ежедневно увеличиваться: как это повлияет на ход войны

В частности, проблемы с руководством в российской армии есть и на более высоких уровнях.

Россия испытывает серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. В частности, в передовых подразделениях российской армии не хватает около 40% младших командиров.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Он отметил, что кадровые проблемы заметны, в частности, в воюющих подразделениях в Донецкой и Луганской областях.

"Российская федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели — полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты", — сказал он.

Именно поэтому, как объяснил Черняк, мобилизованные часто бросают на штурмовые действия без командования и надлежащего взаимодействия между группами. Они могут иметь какие-то незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями. Также, по его словам, проблемы с руководством в российской армии есть и на более высоких уровнях.

"Мы уже видели и продолжаем наблюдать частую замену генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи. Пожалуй, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей. Поэтому, по нашим оценкам, кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут только увеличиваться", – добавил Андрей Черняк.

Напомним, по последним данным ВСУ, российские войска не имеют успеха у Соледара в Донецкой области.

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