У России есть серьезные проблемы с военной логистикой – разведка Британии назвала причину

Диверсии на железной дороге со стороны антивоенных активистов и подполья продолжают быть серьезной проблемой для Кремля.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

"Через 17 месяцев после того, как было сообщено о первых инцидентах, саботаж российских железных дорог антивоенными активистами продолжает представлять серьезную проблему для российских властей", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, исследование независимого российского СМИ "Медиазона" показывает, что по состоянию на октябрь 2023 года с момента вторжения в Украину, в Россию в суд направили 76 дел о железнодорожных диверсиях. По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых младше 24 лет, были привлечены к ответственности.

С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры наносятся надписи, в которых указывается, что в соответствии с Уголовным кодексом России диверсия может наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным британской разведки, военная логистика России, включая поставки для войны в Украину, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.

"Поскольку в России запрещены практически все методы открытого инакомыслия, диверсии продолжают привлекать небольшую часть молодых людей как метод протеста против специальной военной операции", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в Крыму захватчики усиливают защиту железнодорожных поездов из-за постоянных диверсий.

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