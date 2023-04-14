У России не хватит ресурса на качественные ракеты: эксперт объяснил, какой дешевый аналог хочет производить РФ

У России есть планы начать летом мощное производство этих ракет. Мы привыкли, что когда Россия говорит о каких-то новых видах вооружения, это в основном маскировка старого советского вооружения.

В эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что это за ракеты и насколько они действительно могут представлять угрозу.

“Х-50 – это ракета, которая, в первую очередь, является дешевым аналогом Х-101. Х-50 была презентована в 2017 году, но с тех пор они так и не смогли наладить ее серийное производство. Она нужна для того, чтобы производить очень быстро в большем количестве гораздо более дешевый аналог. Но этот аналог имеет более плохие характеристики. У нее немного хуже характеристики по скорости полета примерно на 10-15%, в отличие от Х-101. Она дозвуковая, а также меньшее расстояние полета. То есть 1500 км вместо 5500 км, как в первой модификации. Естественно, это охватывает всю территорию Украины. Мы понимаем это. Но с другой стороны это заставляет их самолеты тратить гораздо больше ресурсов как топливных, так и ресурсов самого самолета. Самое опасное в этой ракете то, что она проектировалась как унифицированная для всех стратегических самолетов, то есть ее может использовать Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160”, — рассказал Александр Коваленко.

Он также добавил, что у них есть интегрированные системы препятствий, предназначенные для прорыва противовоздушной обороны, а также ловушки, отвлекающие ракеты зенитно-ракетных комплексов — именно систем ПВО.

“Насколько они эффективно работают – неизвестно. Поэтому говорить об эффективности прорыва ПВО рано. Можно говорить о том, что они таким дешевым средством пытаются действительно заменить Х-101. Но другой вопрос — есть ли у них соответствующие производственные возможности, то есть линии производства, которые смогут заменять их в большом количестве. Есть еще один интересный момент эти ракеты невозможно будет устанавливать на те же Ту-95МС, например, в количестве большем, чем Х-101. Но сам Ту-95ТС должен будет в два-три раза даже увеличивать расстояние полета, чтобы наносить эти удары по территории Украины. То есть вопрос по ресурсу очень интересен, потому что он нерационально будет использоваться. Советские самолеты свой ресурс уже почти исчерпали”, – отметил военно-политический обозреватель.

Напомним, что Россия ракетами обстреляла многоэтажки в Славянске, многие погибли и ранены.

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