У России нет денег на похороны своих оккупантов: ФСБ просит увеличить финансирование

Российские оккупанты отказывают забирать тела своих военных из Украины.
Российская ФСБ на 50-й день войны в Украине просит на 17% увеличить финансирование на похороны оккупантов.
Об этом сообщает российская служба BBC.
В ФСБ заявили, что им не хватает денег на похороны российских военных из-за якобы инфляции. Там просят увеличить финансирование на 17%: минимальное – до 11000, а максимальное 56400 – до 74200 рублей.
"Исходя из проекта ФСБ стоимость захоронения одного военного вырастет на 3-5 тыс. рублей, а расходы на один надгробный памятник увеличатся на 4,8 – 6 тыс. рублей. В общем захоронение одного погибшего на военной службе подорожает на 7,8 — 11 тыс. рублей. До 20 апреля проект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, после чего поступит на утверждение в правительство. Данных и прогнозов о потерях России в Украине в проекте ФСБ нет", — сообщает BBC.
Отметим, что по состоянию на 15 апреля в Украине погибли примерно 20 тысяч российских оккупантов. В то же время, агрессор отказывается забирать тела своих военных. Так, в моргах Днепра более 1,5 тысяч трупов русских солдат.
Читайте также:
- В России прекращают производить новые танки: разведка выяснила, какие возникли проблемы
- Корректировал огонь: в Северодонецке задержали предателя, который помог оккупантам уничтожить гуманитарный центр
- Надо напоминать о геноциде украинцев РФ: образовательный омбудсмен объяснил, при каком условии будут изучать русский язык