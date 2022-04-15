У России нет денег на похороны своих оккупантов: ФСБ просит увеличить финансирование

У России нет денег на похороны своих оккупантов: ФСБ просит увеличить финансирование

Российские оккупанты отказывают забирать тела своих военных из Украины.

Российская ФСБ на 50-й день войны в Украине просит на 17% увеличить финансирование на похороны оккупантов.

Об этом сообщает российская служба BBC.

В ФСБ заявили, что им не хватает денег на похороны российских военных из-за якобы инфляции. Там просят увеличить финансирование на 17%: минимальное – до 11000, а максимальное 56400 – до 74200 рублей.

"Исходя из проекта ФСБ стоимость захоронения одного военного вырастет на 3-5 тыс. рублей, а расходы на один надгробный памятник увеличатся на 4,8 – 6 тыс. рублей. В общем захоронение одного погибшего на военной службе подорожает на 7,8 — 11 тыс. рублей. До 20 апреля проект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, после чего поступит на утверждение в правительство. Данных и прогнозов о потерях России в Украине в проекте ФСБ нет", — сообщает BBC.

Отметим, что по состоянию на 15 апреля в Украине погибли примерно 20 тысяч российских оккупантов. В то же время, агрессор отказывается забирать тела своих военных. Так, в моргах Днепра более 1,5 тысяч трупов русских солдат.

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